Si elle a été la première personne informée de la volonté de Gaël Monfils de mettre un terme à sa carrière fin 2026, Elina Svitolina a adressé un joli message à son mari sur les réseaux sociaux.
« Ça va être très dur amusant et une dernière année très agréable pour nous, en tant que famille, et pour les fans. Ça va être super excitant et j’ai vraiment hâte que tu entres sur le court. Bien sûr, ça va être triste. Ça ne va pas être facile pour moi personnellement, même si je vais faire bonne figure. Mais ça va aussi être plein de plaisir et je suis très heureuse d’être à tes côtés. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 11:59