Elina Svitolina à son mari, Gaël Monfils, après sa grande annonce : « Ça ne va pas être facile pour moi person­nel­le­ment, même si je vais faire bonne figure »

Si elle a été la première personne informée de la volonté de Gaël Monfils de mettre un terme à sa carrière fin 2026, Elina Svitolina a adressé un joli message à son mari sur les réseaux sociaux. 

« Ça va être très dur amusant et une dernière année très agréable pour nous, en tant que famille, et pour les fans. Ça va être super exci­tant et j’ai vrai­ment hâte que tu entres sur le court. Bien sûr, ça va être triste. Ça ne va pas être facile pour moi person­nel­le­ment, même si je vais faire bonne figure. Mais ça va aussi être plein de plaisir et je suis très heureuse d’être à tes côtés. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 11:59

