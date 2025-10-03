Si elle a été la première personne informée de la volonté de Gaël Monfils de mettre un terme à sa carrière fin 2026, Elina Svitolina a adressé un joli message à son mari sur les réseaux sociaux.

« Ça va être très dur amusant et une dernière année très agréable pour nous, en tant que famille, et pour les fans. Ça va être super exci­tant et j’ai vrai­ment hâte que tu entres sur le court. Bien sûr, ça va être triste. Ça ne va pas être facile pour moi person­nel­le­ment, même si je vais faire bonne figure. Mais ça va aussi être plein de plaisir et je suis très heureuse d’être à tes côtés. »