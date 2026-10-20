C’était la nouvelle choc de ce lundi 19 octobre : l’annonce de la séparation entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, après plusieurs années de mariage. Une décision prise d’un commun accord, sur fond de divergences personnelles et d’une volonté de l’Ukrainienne de se recentrer sur elle‐même, alors que la carrière du Français a également pris fin brutalement.
Ce mardi matin, sur son compte Instagram, Svitolina a tenu à revenir sur ses premières déclarations afin d’apporter quelques précisions et de répondre aux nombreuses réactions suscitées par cette annonce.
« Dans cette publication, je n’ai évoqué qu’une seule des raisons qui ont influencé ma décision et m’ont amenée à réfléchir à ma vie et à mon avenir. Mais la vérité, c’est qu’il y a bien plus que cela et que cette décision n’a jamais reposé sur une seule chose. »
L’Ukrainienne a notamment expliqué à quel point la guerre dans son pays avait profondément bouleversé sa vision de la vie et ses priorités.
« Lorsque vous vivez la réalité de la guerre depuis plus de quatre ans et demi, en traversant autant de situations, d’émotions et de moments difficiles, vous commencez naturellement à voir la vie différemment. Votre regard sur les choses change, vos valeurs et vos priorités évoluent, et vous commencez à comprendre ce que vous attendez réellement de la vie. À un moment donné, j’ai simplement réalisé que je ne voulais plus continuer à vivre une vie dans laquelle je n’étais pas véritablement heureuse. Et croyez‐moi, prendre cette décision a été tout sauf facile. »
Malgré cette séparation, l’ancienne numéro 3 mondiale a tenu à réaffirmer tout son respect et son affection pour Gaël Monfils, tout en revenant sur les critiques dont le Français a fait l’objet.
« J’aime et je respecte énormément mon mari. Et je continuerai toujours à l’aimer et à l’apprécier pour la personne qu’il est. C’est précisément pour cette raison qu’il était si important pour moi d’être honnête, aussi bien avec lui qu’avec moi‐même. »
« Comme certains d’entre vous l’ont constaté, la carrière de Gaël s’est arrêtée brutalement après qu’il a pris la décision d’arrêter en raison de notre situation. Malheureusement, de nombreuses accusations ont été portées contre lui, alors qu’il ne les méritait absolument pas. C’est pourquoi nous avons décidé de publier un communiqué commun. »
Enfin, Svitolina a conclu son message en appelant à la bienveillance et au respect de leur vie privée.
« J’espère simplement que ces précisions vous aideront à mieux comprendre ce que j’essayais d’exprimer. Mais je vous en prie, faites preuve de bienveillance et de compréhension. Nous traversons tous les deux une période extrêmement difficile en ce moment. »
Une période particulièrement délicate pour les deux champions, qui souhaitent désormais traverser cette épreuve loin des accusations et des spéculations.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 09:49