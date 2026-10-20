C’était la nouvelle choc de ce lundi 19 octobre : l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, après plusieurs années de mariage. Une déci­sion prise d’un commun accord, sur fond de diver­gences person­nelles et d’une volonté de l’Ukrainienne de se recen­trer sur elle‐même, alors que la carrière du Français a égale­ment pris fin brutalement.

Ce mardi matin, sur son compte Instagram, Svitolina a tenu à revenir sur ses premières décla­ra­tions afin d’ap­porter quelques préci­sions et de répondre aux nombreuses réac­tions susci­tées par cette annonce.

« Dans cette publi­ca­tion, je n’ai évoqué qu’une seule des raisons qui ont influencé ma déci­sion et m’ont amenée à réflé­chir à ma vie et à mon avenir. Mais la vérité, c’est qu’il y a bien plus que cela et que cette déci­sion n’a jamais reposé sur une seule chose. »

L’Ukrainienne a notam­ment expliqué à quel point la guerre dans son pays avait profon­dé­ment boule­versé sa vision de la vie et ses priorités.

« Lorsque vous vivez la réalité de la guerre depuis plus de quatre ans et demi, en traver­sant autant de situa­tions, d’émo­tions et de moments diffi­ciles, vous commencez natu­rel­le­ment à voir la vie diffé­rem­ment. Votre regard sur les choses change, vos valeurs et vos prio­rités évoluent, et vous commencez à comprendre ce que vous attendez réel­le­ment de la vie. À un moment donné, j’ai simple­ment réalisé que je ne voulais plus conti­nuer à vivre une vie dans laquelle je n’étais pas véri­ta­ble­ment heureuse. Et croyez‐moi, prendre cette déci­sion a été tout sauf facile. »

Malgré cette sépa­ra­tion, l’an­cienne numéro 3 mondiale a tenu à réaf­firmer tout son respect et son affec­tion pour Gaël Monfils, tout en reve­nant sur les critiques dont le Français a fait l’objet.

« J’aime et je respecte énor­mé­ment mon mari. Et je conti­nuerai toujours à l’aimer et à l’ap­pré­cier pour la personne qu’il est. C’est préci­sé­ment pour cette raison qu’il était si impor­tant pour moi d’être honnête, aussi bien avec lui qu’avec moi‐même. »

« Comme certains d’entre vous l’ont constaté, la carrière de Gaël s’est arrêtée bruta­le­ment après qu’il a pris la déci­sion d’ar­rêter en raison de notre situa­tion. Malheureusement, de nombreuses accu­sa­tions ont été portées contre lui, alors qu’il ne les méri­tait abso­lu­ment pas. C’est pour­quoi nous avons décidé de publier un commu­niqué commun. »

Enfin, Svitolina a conclu son message en appe­lant à la bien­veillance et au respect de leur vie privée.

« J’espère simple­ment que ces préci­sions vous aide­ront à mieux comprendre ce que j’es­sayais d’ex­primer. Mais je vous en prie, faites preuve de bien­veillance et de compré­hen­sion. Nous traver­sons tous les deux une période extrê­me­ment diffi­cile en ce moment. »

Une période parti­cu­liè­re­ment déli­cate pour les deux cham­pions, qui souhaitent désor­mais traverser cette épreuve loin des accu­sa­tions et des spéculations.