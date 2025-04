Gaël Monfils, 42e mondial, s’est récem­ment confié sur la façon dont son épouse Elina Svitolina l’avait litté­ra­le­ment « sauvé » lors­qu’il avait perdu tout intérêt pour le tennis dans la période Covid. Touchée, l’Ukrainienne a souhaité rappeler au micro de Tennis d’Ukraine, qu’un couple se soutient mutuellement.

« Je suis très heureuse de pouvoir aider Gaël, mais il m’aide aussi. Je pense que c’est tout à fait naturel parce que nous sommes tous les deux sur le circuit depuis de nombreuses années, nous avons de l’ex­pé­rience, nous jouons à un haut niveau. Nous avons une percep­tion simi­laire du tennis à bien des égards, donc nous nous compre­nons et nous pouvons trouver les bons mots pour nous soutenir et nous motiver. La moti­va­tion est une chose qui a besoin d’être « nourrie » en perma­nence. Un jour elle est là, le lende­main elle peut dispa­raître. C’est pour­quoi il est très impor­tant d’avoir une personne qui vous comprend et qui est capable de trouver les mots justes. Nous sommes constam­ment en contact, nous discu­tons et nous nous soute­nons mutuel­le­ment, et c’est proba­ble­ment la chose la plus impor­tante. Pour Gaël et moi, l’es­sen­tiel est désor­mais la santé et la volonté de jouer un tennis cohé­rent chaque semaine, tant sur le plan tech­nique que psycho­lo­gique. Et le plus impor­tant, c’est la stabi­lité. C’est notre prio­rité. Nous essayons de nous main­tenir mutuel­le­ment en bonne forme, de garder une vision et un chemin communs. »