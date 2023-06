A quelques jours du début de Wimbledon (3 au 16 juillet), où elle béné­fi­ciera d’une wild‐card, Elina Svitolina a fait une confes­sion un peu éton­nante à l’agence OA Media sur ses voyages ces derniers mois dans son pays, l’Ukraine, toujours en guerre.

« Gaël est très inquiet (pour ma sécu­rité). Bien sûr, ce n’est pas sûr parce que le pays est en état de guerre. Je dois bien plani­fier mon voyage en tenant compte des mesures de sécu­rité et être toujours prudente. Mais menta­le­ment, je me sens plus en sécu­rité en Ukraine que partout ailleurs dans le monde (…) Je veux simple­ment savoir ce qui se passe dans mon pays, apprendre et comprendre comment nous pouvons aider les gens à diffé­rents niveaux. »