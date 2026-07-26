Absente durant la saison 2022 pour mettre au monde sa fille, Skaï, dont le père est son mari, Gaël Monfils, Elina Svitolina est récemment revenue sur cette période toujours particulière pour une femme lors d’une conversation pour la WTA avec l’ancienne joueuse allemande, Andrea Petkovic.
Et l’Ukrainienne n’a pas hésité à pointer du doigt certains comportements masculins.
« Je suis vraiment fière de mon retour après ma grossesse. Je pense que beaucoup de gens – et peut‐être surtout les hommes – ne comprennent pas vraiment ce que vivent les femmes après une grossesse. Être enceinte est une chose, mais ce qui vient après, c’est une autre histoire. Votre corps change et vous réalisez qu’il ne sera plus jamais exactement le même. Il faut l’accepter et s’adapter. Je pense qu’il est essentiel de se donner du temps. Cela m’a vraiment aidée à ne pas me précipiter et à simplement vivre l’instant présent. C’est toujours très agréable d’avoir l’occasion de se dépasser. C’est peut‐être différent, mais c’est une nouvelle forme de différence : une nouvelle énergie, une nouvelle force et une nouvelle perspective sur la vie. Ça a été un parcours très intéressant. »
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 13:40