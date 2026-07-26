Absente durant la saison 2022 pour mettre au monde sa fille, Skaï, dont le père est son mari, Gaël Monfils, Elina Svitolina est récem­ment revenue sur cette période toujours parti­cu­lière pour une femme lors d’une conver­sa­tion pour la WTA avec l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkovic.

Et l’Ukrainienne n’a pas hésité à pointer du doigt certains compor­te­ments masculins.

« Je suis vrai­ment fière de mon retour après ma gros­sesse. Je pense que beau­coup de gens – et peut‐être surtout les hommes – ne comprennent pas vrai­ment ce que vivent les femmes après une gros­sesse. Être enceinte est une chose, mais ce qui vient après, c’est une autre histoire. Votre corps change et vous réalisez qu’il ne sera plus jamais exac­te­ment le même. Il faut l’accepter et s’adapter. Je pense qu’il est essen­tiel de se donner du temps. Cela m’a vrai­ment aidée à ne pas me préci­piter et à simple­ment vivre l’instant présent. C’est toujours très agréable d’avoir l’occasion de se dépasser. C’est peut‐être diffé­rent, mais c’est une nouvelle forme de diffé­rence : une nouvelle énergie, une nouvelle force et une nouvelle pers­pec­tive sur la vie. Ça a été un parcours très intéressant. »