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Elina Svitolina‐Monfils : « Je pense que beau­coup d’hommes ne comprennent pas vrai­ment ce que vivent les femmes après une grossesse »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Absente durant la saison 2022 pour mettre au monde sa fille, Skaï, dont le père est son mari, Gaël Monfils, Elina Svitolina est récem­ment revenue sur cette période toujours parti­cu­lière pour une femme lors d’une conver­sa­tion pour la WTA avec l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkovic. 

Et l’Ukrainienne n’a pas hésité à pointer du doigt certains compor­te­ments masculins. 

« Je suis vrai­ment fière de mon retour après ma gros­sesse. Je pense que beau­coup de gens – et peut‐être surtout les hommes – ne comprennent pas vrai­ment ce que vivent les femmes après une gros­sesse. Être enceinte est une chose, mais ce qui vient après, c’est une autre histoire. Votre corps change et vous réalisez qu’il ne sera plus jamais exac­te­ment le même. Il faut l’accepter et s’adapter. Je pense qu’il est essen­tiel de se donner du temps. Cela m’a vrai­ment aidée à ne pas me préci­piter et à simple­ment vivre l’instant présent. C’est toujours très agréable d’avoir l’occasion de se dépasser. C’est peut‐être diffé­rent, mais c’est une nouvelle forme de diffé­rence : une nouvelle énergie, une nouvelle force et une nouvelle pers­pec­tive sur la vie. Ça a été un parcours très intéressant. »

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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