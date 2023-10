En Une de Vogue Ukraine, Elina Svitolina a égale­ment accordé une inter­view au maga­zine. Si elle explique vouloir prendre sa retraite dans dix ans, l’ac­tuelle 25e joueuse mondiale, auteur d’un retour de gros­sesse impres­sion­nant, annonce sa volonté d’agrandir un jour sa famille.

Elina Svitolina on Vogue Ukraine. 🇺🇦 pic.twitter.com/pjIMVi2w0Z — Relevant Tennis (@RelevantTennis) October 21, 2023

« J’espère que Gaël et moi aurons encore quelques enfants. Et que je conti­nuerai à déve­lopper ma fonda­tion, car le tennis ukrai­nien doit pros­pérer, et ma mission est de faire des efforts concrets pour y parvenir », a déclaré Svitolina, maman depuis octobre 2022 d’une petite fille nommée Skaï.

A noter que ce dimanche, elle sera sans doute encore présente en tribunes pour soutenir son mari, Gaël Monfils, en finale de l’ATP 250 de Stockholm contre le Russe Pavel Kotov (109e).