Qualifiée pour les demi‐finales du Masters féminin, qui se tient à Indian Wells, après sa belle victoire contre Aryna Sabalenka, Elina Svitolina était de passage en zone mixte où elle a notamment été interrogée sur sa situation personnelle suite à l’annonce de sa séparation avec Gaël Monfils.
Et l’Ukrainienne a expliqué qu’elle restait en contact étroit avec celui qui reste encore son mari.
« Il y a encore beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, beaucoup de pression, et je pense qu’il y a beaucoup de discussions négatives. Je ne dirais pas que ce tournoi est une sorte d’échappatoire, parce que dans cette situation, je veux juste m’éloigner des médias sociaux. J’essaie de gérer les choses de la meilleure façon possible. J’ai des gens géniaux autour de moi, et le plus important, c’est d’être honnête avec les gens. J’ai une très bonne relation avec Gaël, et même 10 minutes avant le match, j’ai eu une conversation avec lui. On est en bonnes termes, et le plus important pour nous, c’est que notre fille soit heureuse. C’est la priorité la plus importante pour nous. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 12:12