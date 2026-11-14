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Elina Svitolina, un mois après sa sépa­ra­tion avec Gaël Monfils : « J’ai eu une conver­sa­tion avec lui 10 minutes avant le match »

Par
Thomas S
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Qualifiée pour les demi‐finales du Masters féminin, qui se tient à Indian Wells, après sa belle victoire contre Aryna Sabalenka, Elina Svitolina était de passage en zone mixte où elle a notam­ment été inter­rogée sur sa situa­tion person­nelle suite à l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Gaël Monfils.

Et l’Ukrainienne a expliqué qu’elle restait en contact étroit avec celui qui reste encore son mari. 

« Il y a encore beau­coup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, beau­coup de pres­sion, et je pense qu’il y a beau­coup de discus­sions néga­tives. Je ne dirais pas que ce tournoi est une sorte d’échap­pa­toire, parce que dans cette situa­tion, je veux juste m’éloi­gner des médias sociaux. J’essaie de gérer les choses de la meilleure façon possible. J’ai des gens géniaux autour de moi, et le plus impor­tant, c’est d’être honnête avec les gens. J’ai une très bonne rela­tion avec Gaël, et même 10 minutes avant le match, j’ai eu une conver­sa­tion avec lui. On est en bonnes termes, et le plus impor­tant pour nous, c’est que notre fille soit heureuse. C’est la prio­rité la plus impor­tante pour nous. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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