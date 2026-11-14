Qualifiée pour les demi‐finales du Masters féminin, qui se tient à Indian Wells, après sa belle victoire contre Aryna Sabalenka, Elina Svitolina était de passage en zone mixte où elle a notam­ment été inter­rogée sur sa situa­tion person­nelle suite à l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Gaël Monfils.

Et l’Ukrainienne a expliqué qu’elle restait en contact étroit avec celui qui reste encore son mari.

« [I] have a great rela­tion­ship with Gael. Even like 10 minutes before the match, I had a talk with him, and we’re on good terms. »



Elina Svitolina opened up about her split with Gael Monfils and navi­ga­ting social media nega­ti­vity. pic.twitter.com/KVJ3p7sokr — Christian’s Court (@christianscourt) November 14, 2026

« Il y a encore beau­coup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, beau­coup de pres­sion, et je pense qu’il y a beau­coup de discus­sions néga­tives. Je ne dirais pas que ce tournoi est une sorte d’échap­pa­toire, parce que dans cette situa­tion, je veux juste m’éloi­gner des médias sociaux. J’essaie de gérer les choses de la meilleure façon possible. J’ai des gens géniaux autour de moi, et le plus impor­tant, c’est d’être honnête avec les gens. J’ai une très bonne rela­tion avec Gaël, et même 10 minutes avant le match, j’ai eu une conver­sa­tion avec lui. On est en bonnes termes, et le plus impor­tant pour nous, c’est que notre fille soit heureuse. C’est la prio­rité la plus impor­tante pour nous. »