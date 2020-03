L’idée commence à faire son chemin et l’ancien champion espagnol est le premier à évoquer le sujet d’une façon aussi directe. Selon Emilio Sanchez, même si la crise liée au coronavirus sera en partie terminée, il sera impossible « techniquement » de reprendre la compétition : « Je ne pense pas que 2020 soit possible, il n’y aura plus de tennis. Lorsque les virus disparaissent dans chaque pays, les gouvernements imposent un contrôle et imposent des quarantaines pendant 14 jours, comme en Chine, ils le font même pour se déplacer de ville en ville. Il sera donc impossible pour les joueurs d’être mettre en quarantaine 14 jours avant chaque tournoi. »

No creo sea posible 2020. No habrá mas tenis. Cuando acabe virus en cada pais, los gobiernos impondrán control y obligarán a cuarentenas 14 dias, como en China hacen hasta para moverse de ciudad a ciudad. Es imposible que jugadores hagan cuarentenas 14 días antes de cada torneo. https://t.co/joMuZ4Rtwj — EmilioSanchezVicario (@EmilioSVicario) March 22, 2020