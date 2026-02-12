AccueilATP - WTA"Emma Raducanu fait en quelque sorte sa carrière à l’envers, c'est fou",...
« Emma Raducanu fait en quelque sorte sa carrière à l’envers, c’est fou », s’étonne l’ex‐21e mondial, Steve Johnson

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Balayée par Sorana Cirstea à Cluj‐Napoca (6−0, 6–2), Emma Raducanu dispu­tait sa première finale depuis son incroyable titre à l’US Open en 2021. 

Une anomalie selon John Isner, pas tendre avec la Britannique, mais aussi pour l’ex‐21e joueur mondial Steve Johnson, qui co‐anime le podcast « Nothing Major ». 

« L’US Open 2021 et cette finale (à Cluj) sont ses deux seules finales sur le circuit, ce qui est incroyable. C’est fou. Elle a en quelque sorte fait sa carrière à l’envers. Elle est arrivée sur la scène inter­na­tio­nale, a remporté le plus grand tournoi de sa carrière d’emblée et a ensuite connu les diffi­cultés de la progres­sion », a souligné l’Américain dans des propos relayés par Tennis World USA.

Aujourd’hui 25e mondiale à 23 ans, Raducanu peine toujours à trouver la régu­la­rité attendue au plus haut niveau. En quête de stabi­lité, la Britannique multi­plie égale­ment les chan­ge­ments d’entraîneur, sans parvenir, pour l’instant, à installer une dyna­mique durable.

Publié le jeudi 12 février 2026 à 11:45

