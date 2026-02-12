Balayée par Sorana Cirstea à Cluj‐Napoca (6−0, 6–2), Emma Raducanu disputait sa première finale depuis son incroyable titre à l’US Open en 2021.
Une anomalie selon John Isner, pas tendre avec la Britannique, mais aussi pour l’ex‐21e joueur mondial Steve Johnson, qui co‐anime le podcast « Nothing Major ».
« L’US Open 2021 et cette finale (à Cluj) sont ses deux seules finales sur le circuit, ce qui est incroyable. C’est fou. Elle a en quelque sorte fait sa carrière à l’envers. Elle est arrivée sur la scène internationale, a remporté le plus grand tournoi de sa carrière d’emblée et a ensuite connu les difficultés de la progression », a souligné l’Américain dans des propos relayés par Tennis World USA.
Aujourd’hui 25e mondiale à 23 ans, Raducanu peine toujours à trouver la régularité attendue au plus haut niveau. En quête de stabilité, la Britannique multiplie également les changements d’entraîneur, sans parvenir, pour l’instant, à installer une dynamique durable.
Publié le jeudi 12 février 2026 à 11:45