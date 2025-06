La presse britan­nique ne parle que du duo entre Carlos Alcaraz et Emma Raducanu, qui forment l’une des paires d’un tableau double mixte impres­sion­nant à l’US Open, où le format de l’épreuve a changé.

Depuis Eastbourne où elle va jouer avant Wimbledon, la joueuse britan­nique a reçu une multi­tude de ques­tions sur le sujet. Et elle a répondu avec le sourire.

« Il m’a envoyé un message pour me demander de jouer avec lui. J’étais très surprise et enthou­siaste. Je le connais depuis très long­temps. Partager le court avec lui est quelque chose de vrai­ment spécial. Je devais juste regarder les forma­lités avec mon coach mais bien sûr que j’al­lais dire oui, a expliqué la 38e mondial, qui a aussi déclaré dans des propos relayés par Express : Il fallait le tenir en haleine (rires) ! »

Emma Raducanu on playing mixed doubles with Carlos Alcaraz at US Open



« He messaged me and asked me to play. I was very surprised & excited. I’ve known him for such a long time. To share the court toge­ther is some­thing really special. »



