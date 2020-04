Ancienne finaliste de Roland-Garros en 2012 et cinquième joueuse mondiale, Sara Errani (retombée à la 169e place mondiale) a été interrogée par Eurosport sur l’idée de fusion entre l’ATP et la WTA. L’Italienne approuve totalement l’idée de Roger Federer : « Il serait temps d’unifier les instances du tennis. Il suffit de penser à ce qu’il s’est passé avec Roland-Garros. Il me semble qu’ils n’ont même pas pris en compte la météo, car je ne sais pas comment sera le temps à Paris en septembre. »