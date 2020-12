Lors d’une interview avec Tennis Majors, Chris Evert en a remis une couche sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes dans le tennis. Selon elle, il y a clairement deux poids, deux mesures et cela doit évoluer. Après avoir remis en perspective l’exploit de Rafael Nadal à Roland Garros et de ses 13 titres, Evert a tenu à répondre à ceux qui pourraient penser qu’elle a une dent contre les deux champions.

« Croyez-moi, je ne me venge pas contre Djokovic ou Nadal, je suis même horrifiée qu’ils puissent penser cela, mais les athlètes masculins sont toujours plus populaires que les femmes. Il n’y a vraiment rien de personnel contre eux. Ce n’était qu’une réponse sur la rivalité Nadal-Djokovic, qui est la plus grande rivalité dans le tennis masculin. C’est vraiment simple », a lancé une Chris Evert qui n’avait, à l’époque, pas vraiment apprécié que le Serbe considère sa rivalité avec l’Espagnol comme la plus grande de l’histoire de ce sport.