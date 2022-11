Au cours d’une récente inter­view accordée à L’Equipe, Gilles Simon a donné quelques conseils aux prati­quants notam­ment au niveau du jeu de jambes.

« Quand on fait beau­coup de fautes, on a incons­ciem­ment tendance à ne plus bouger les jambes. On se concentre sur son geste pour essayer de bien taper la balle, or ce surplus d’at­ten­tion au niveau du bras amène à jouer arrêté. On se dit qu’on est bien placé, on se met en posi­tion plus tôt que d’ha­bi­tude, on se concentre et à l’ar­rivée ça manque de rythme et de relâ­che­ment », a expliqué le néo‐retraité.

Chris Evert a beau­coup apprécié la décla­ra­tion du Français : « C’est telle­ment vrai. Sous la pres­sion, nous arrê­tons d’abord de bouger nos pieds ! Bien dit. »

This is SO true, under pres­sure we stop moving our feet firstly ! Well said @GillesSimon84 https://t.co/KzSMkcbzw9 — Chris Evert (@ChrissieEvert) November 20, 2022

Un constat intéressant.