« J’ai joué Rafa plus que je n’ai joué n’importe quel autre joueur dans ma carrière professionnelle. Notre tête-à-tête est le plus grand face-à-face de l’histoire du sport. Il est définitivement mon le plus grand rival. » Cette déclaration de Novak Djokovic fait débat. Elle n’a vraiment pas été appréciée par la gente féminine dans le tennis. Chris Evert a interpellé le Serbe sur Twitter : « Eh bien, c’est vrai … dans le tennis masculin … Martina (Navratilova) et moi avons joué 80 fois », a-t-elle lâché. En comparaison, Novak et Rafa se sont affrontés 56 fois. Voilà la raison de la colère de l’ancienne joueuse américaine.

« Quand les hommes réfléchiront-ils avant de tweeter des déclarations puissantes encore une fois sur les femmes ? », a-t-elle ajouté.

Billie Jean King a acquiescé les propos de Chris Evert.