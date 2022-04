24 heures après la confir­ma­tion par le président du All England Club de l’exclusion totale des athlètes russes et biélo­russes de la prochaine édition de Wimbledon, Roland‐Garros n’imitera pas le Grand Chelem londo­nien, d’après les infor­ma­tions de RMC Sport.

En effet, bien que la guerre entre la Russie et l’Ukraine soit toujours en cours, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi pari­sien refuse de sanc­tionner indi­vi­duel­le­ment des joueurs et des joueuses qui n’ont, jusqu’à preuve du contraire, rien à voir avec les déci­sions de leur président.

Ainsi, les Russes et les Biélorusses pour­ront prendre part au Grand Chelem pari­sien (du 22 mai au 5 juin) en respec­tant le prin­cipe de stricte neutra­lité. Comme annoncé par l’ATP et la WTA au début du conflit, les joueurs et joueuses pour­ront bien jouer mais sous une bannière neutre. En cas de victoire finale, leur hymne national ne sera évidem­ment pas joué.