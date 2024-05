Récemment inter­rogé par Prime Video, chaîne pour laquelle il officie en tant que consul­tant durant la quin­zaine de Roland‐Garros, Fabrice Santoro a dressé un constat assez clair du circuit mondial actuel où seule une poignée de joueurs profes­sion­nels peuvent vrai­ment vivre de leur passion et de leur métier.

🗣️ « Ce n’est pas normal que le tennis soit un sport niche, avec seule­ment 150 joueurs dans le monde qui vivent de leur métier.«



« Il n’y a pas de métier dans le monde, ou quasi­ment pas, où il y a 150 élus. Cela n’existe pas. Ce n’est pas normal aujourd’hui qu’un sport aussi média­tique et aussi popu­laire que le tennis soit un sport niche, avec seule­ment 150 joueurs dans le monde qui vivent de leur métier, alors qu’il y a environ 150 000 foot­bal­leurs. Donc le ratio est tota­le­ment déséqui­libré et illo­gique. J’aimerais bien qu’il y ait 300 ou 400 joueurs qui vivent du tennis dans le monde et ça ne serait pas énorme », a déclaré l’an­cien 17e joueur mondial.