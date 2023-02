Lors d’une séance de questions/réponses orga­nisée sur les réseaux sociaux, John McEnroe a reçu cette inter­ro­ga­tion : « Pourquoi les joueurs de tennis ont‐ils un tempé­ra­ment aussi explosif ? ». Connue pour son carac­tère volca­nique, l’Américain aux 7 titres du Grand Chelem a répondu sans langue de bois.

« Vous devez regarder d’autres tour­nois que moi parce que je ne vois pas du tout de joueurs qui font des crises de nerfs. Et j’en sais quelque chose sur les craquages, de par mon expé­rience passée, et de ce que j’ai vu de la part d’autres joueurs. Evidemment, Nick Kyrgios me vient à l’es­prit car il a des craquages assez régu­liè­re­ment, mais pour la plupart, les joueurs de tennis sont incroya­ble­ment bien élevés, peut‐être trop bien élevés pour moi. J’aimerais voir un peu plus de tempé­ra­ments explo­sifs, voir les émotions. Chez les filles, j’ai vu quel­qu’un gagner Wimbledon et ne montrer aucune émotion (Elena Rybakina, ndlr), je ne sais pas si l’un d’entre nous veut voir ça. »