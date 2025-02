Et si le nouveau format du double mixte à l’US Open atti­rait les plus grandes stars, même retrai­tées ? C’est en tout cas ce qu’es­père Andy Roddick, qui rêve d’un retour à la compé­ti­tion de Roger Federer, Serena Williams ou même Rafael Nadal.

« Je vais vous dire une chose, j’ai envie d’en parler à tout le monde. Il y a des joueurs qui ont pris leur retraite récem­ment… Et pour­quoi pas peu d’ac­tion de la part de Roger et de Serena ? Je ne sais pas non plus ce que fait Rafa en ce moment. Je dis simple­ment qu’il faut jeter une bombe d’en­thou­siasme dans cette affaire ! C’est juste un souhait de ma part, je ne sais pas », s’est exclamé l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par Tennis365.

Pour rappel, le tournoi double mixte aura lieu lors de la semaine des quali­fi­ca­tions, avec huit paire quali­fiées grâce au clas­se­ment combiné du joueur et de la joueuse, et huit paire invi­tées. Les matchs se joue­ront en deux sets gagnants de quatre jeux (tie‐break à 4–4)