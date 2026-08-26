Lors d’une interview accordée à Sports Illustrated, à quelques jours du début de l’US Open (30 août au 13 septembre), Jessica Pegula a été questionnée sur la légende qu’elle aimerait avoir comme entraîneur.
Jessica Pegula interview with SI— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) August 25, 2026
SI : What player would you like to coach you ?
JP : Maybe Novak Djokovic because he’s the greatest player of all time. But I just, I would love to know what goes through his head tactically throughout a match.
I feel like Novak was very tactical,…
Et la numéro 3 mondiale a opté pour Novak Djokovic :
« Peut‐être Novak Djokovic, parce que c’est le plus grand joueur de tous les temps. Mais j’aimerais surtout savoir ce qui lui passe par la tête sur le plan tactique pendant un match. Je pense qu’il y a d’autres grands joueurs… Serena, par exemple, avec son service, elle était tellement puissante. Je ne sais pas trop ce qu’elle pourrait me dire, elle me dirait sûrement : « Fais juste un ace. » Et je lui répondrais : « Je ne peux pas faire ça ». Je pense que Roger Federer avait un tel talent que tout lui venait naturellement, et je pense que Nadal avait cette condition physique incroyable et cet état d’esprit de compétiteur. Mais j’ai l’impression que Novak était très tactique, et je pense que cela correspond davantage à mon style de jeu. »
Publié le mercredi 26 août 2026 à 17:26