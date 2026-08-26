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Federer, Nadal ou Djokovic, Pegula désigne son coach de rêve : « J’aimerais savoir ce qui lui passe par la tête »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à Sports Illustrated, à quelques jours du début de l’US Open (30 août au 13 septembre), Jessica Pegula a été ques­tionnée sur la légende qu’elle aime­rait avoir comme entraîneur. 

Et la numéro 3 mondiale a opté pour Novak Djokovic : 

« Peut‐être Novak Djokovic, parce que c’est le plus grand joueur de tous les temps. Mais j’aimerais surtout savoir ce qui lui passe par la tête sur le plan tactique pendant un match. Je pense qu’il y a d’autres grands joueurs… Serena, par exemple, avec son service, elle était telle­ment puis­sante. Je ne sais pas trop ce qu’elle pour­rait me dire, elle me dirait sûre­ment : « Fais juste un ace. » Et je lui répon­drais : « Je ne peux pas faire ça ». Je pense que Roger Federer avait un tel talent que tout lui venait natu­rel­le­ment, et je pense que Nadal avait cette condi­tion physique incroyable et cet état d’esprit de compé­ti­teur. Mais j’ai l’impression que Novak était très tactique, et je pense que cela corres­pond davan­tage à mon style de jeu. »

Publié le mercredi 26 août 2026 à 17:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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