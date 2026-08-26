Lors d’une inter­view accordée à Sports Illustrated, à quelques jours du début de l’US Open (30 août au 13 septembre), Jessica Pegula a été ques­tionnée sur la légende qu’elle aime­rait avoir comme entraîneur.

Jessica Pegula inter­view with SI



SI : What player would you like to coach you ?

JP : Maybe Novak Djokovic because he’s the grea­test player of all time. But I just, I would love to know what goes through his head tacti­cally throu­ghout a match.

I feel like Novak was very tactical,… — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) August 25, 2026

Et la numéro 3 mondiale a opté pour Novak Djokovic :

« Peut‐être Novak Djokovic, parce que c’est le plus grand joueur de tous les temps. Mais j’aimerais surtout savoir ce qui lui passe par la tête sur le plan tactique pendant un match. Je pense qu’il y a d’autres grands joueurs… Serena, par exemple, avec son service, elle était telle­ment puis­sante. Je ne sais pas trop ce qu’elle pour­rait me dire, elle me dirait sûre­ment : « Fais juste un ace. » Et je lui répon­drais : « Je ne peux pas faire ça ». Je pense que Roger Federer avait un tel talent que tout lui venait natu­rel­le­ment, et je pense que Nadal avait cette condi­tion physique incroyable et cet état d’esprit de compé­ti­teur. Mais j’ai l’impression que Novak était très tactique, et je pense que cela corres­pond davan­tage à mon style de jeu. »