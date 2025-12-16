Récemment inter­rogée par le Corriere della Sera, Flavia Pennetta, ancienne 6e joueuse mondiale et lauréate de l’US Open 2015, a tenu à remettre les points sur les i concer­nant les précur­seurs d’un tennis italien qui marche actuel­le­ment à plein régime.

À l’écouter, ce serait tout simple­ment grâce à elle et son mari, Fabio Fognini.

« J’ai brisé un mur pour toutes les Italiennes. Ce n’est pas un hasard si, à partir de là, nous, les filles, avons ouvert un cycle. ‘Si Flavia l’a fait, nous pouvons y arriver aussi’, tel était le message. Un peu comme l’effet que Sinner a aujourd’hui sur les hommes. Mais ce mur, chez les hommes, c’est Fabio, mon mari, qui l’a brisé, pas Jannik. »