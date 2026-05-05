Comme l’explique l’ancienne joueuse italienne, l’absence de la star espagnole sera bien sûr préjudiciable pour l’édition à venir de Roland‐Garros. Au delà de ce forfait, Flavia Pennetta, qui a connu une blessure identique au cours de sa carrière, a bien voulu passer un message à Carlitos.
« Je sais qu’il manquera lui aussi Roland‐Garros, et c’est un problème pour le tennis, car un grand protagoniste et le principal rival de Jannik seront absents. Le spectacle en pâtit forcément, car la rivalité entre les deux est essentielle. Cependant, j’aimerais lui donner un conseil, car je suis passée par là moi‐même : Carlos ne doit pas précipiter son retour, il ne doit pas forcer les choses, car sa blessure est insidieuse. Il ne devrait revenir que lorsqu’il sera complètement guéri. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 09:41