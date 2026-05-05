Comme l’ex­plique l’an­cienne joueuse italienne, l’ab­sence de la star espa­gnole sera bien sûr préju­di­ciable pour l’édi­tion à venir de Roland‐Garros. Au delà de ce forfait, Flavia Pennetta, qui a connu une bles­sure iden­tique au cours de sa carrière, a bien voulu passer un message à Carlitos.

« Je sais qu’il manquera lui aussi Roland‐Garros, et c’est un problème pour le tennis, car un grand prota­go­niste et le prin­cipal rival de Jannik seront absents. Le spec­tacle en pâtit forcé­ment, car la riva­lité entre les deux est essen­tielle. Cependant, j’ai­me­rais lui donner un conseil, car je suis passée par là moi‐même : Carlos ne doit pas préci­piter son retour, il ne doit pas forcer les choses, car sa bles­sure est insi­dieuse. Il ne devrait revenir que lors­qu’il sera complè­te­ment guéri. »