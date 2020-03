Kirsten Flipkens (77e) n’a pas apprécié la communication des instances autour de l’annulation du tournoi d’Indian Wells. La Belge l’a fait savoir sur Twitter et attend des réponses pour les prochaines semaines : « Curieuse de voir ce qui va se passer avec le 125K de Guadalajara et le tournoi de Miami. J’espère que la WTA ne gardera pas les joueuses dans les prochaines semaines pour annuler à nouveau un jour avant le début du tournoi. J’espère que nous aurons bientôt des réponses claires à ce sujet. La santé passe avant tout. Toujours. »

Curieous what is going to happen with the 125K in Guadalajara and @MiamiOpen Hope @WTA doesnt keep players around for the next weeks to cancel again 1 day before tournament starts. Hope we get clear answers on it soon. Health comes first. Always.

— Kirsten Flipkens (@FlipperKF) March 9, 2020