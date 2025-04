Dans un talk show où il est l’ani­ma­teur en chef à côté de Gilles Simon, la « Monf » raconte le chemi­ne­ment qui lui a permis de garder la flamme alors qu’il aurait pu passer à autre chose.

Il confirme que c’est Elina qui est à l’ori­gine de cette nouvelle vie car il avait beau­coup de raison de lâcher l’affaire.

« Pendant le Covid, le tennis n’était pas pour moi avec ses stades vides, cela ne me moti­vait pas. Puis par la suite j’ai trouvé à nouveau du plaisir avec Bresnik et alors que je reve­nais fort, je me suis blessé au pied. Là c’était vrai­ment dur. 7 mois loin des terrains et surtout un clas­se­ment qui chute. Mais là encore Elina a su trouver les mots, elle m’a expliqué qu’elle allait revenir après sa gros­sesse, que je pouvais aussi y arriver. Elle a rallumé la flamme comme l’on dit et il est clair que si je n’avais pas rencontré Elina, ça fait long­temps que j’au­rais pris ma retraite. »