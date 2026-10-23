Muet depuis l’annonce surprise de sa retraite anticipée, vraisemblablement liée à sa séparation avec sa femme, Elina Svitolina, Gaël Monfils a enfin décidé de s’exprimer via un message publié sur son compte Instagram.
Plutôt que de s’expliquer sur sa décision de ne pas disputer les derniers tournois de sa carrière, dont Lyon et Paris, le Français a préféré prendre la défense de la mère de sa fille, à qui il était marié depuis juillet 2021.
« Au fil des années, Elina et moi avons pris beaucoup de plaisir à partager notre histoire et notre vie de famille avec vous tous. Nous avons également toujours fait part de nos difficultés personnelles. Pour moi, une série de blessures et de doutes qui m’ont mis au défi d’une manière inédite. Pour Elina, la destruction et la souffrance qui ont déchiré son pays.
Aujourd’hui, nous nous séparons. Et comme auparavant, c’est une épreuve que nous avons décidé, ensemble, de partager avec le public. Comme le savent tous ceux qui ont déjà vécu la fin d’une relation, ce n’est pas un sujet facile à aborder. Une séparation est un véritable champ de mines de sentiments confus et complexes qu’Elina et moi essayons tous deux de surmonter du mieux que nous pouvons, et nous le faisons avec le grand respect et l’amour que nous éprouvons toujours l’un pour l’autre, et que nous éprouverons toujours.
Même si elle ne devait d’explication à personne, Elina a choisi de s’exprimer avec sincérité et en se montrant vulnérable sur les raisons qui l’ont poussée à prendre cette décision. Elle l’a fait du mieux qu’elle pouvait. Beaucoup ont estimé que son explication n’était pas assez parfaite, et Elina a désormais dû faire face à des critiques que j’ai trouvées, au mieux, peu bienveillantes, et au pire, venimeuses. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 19:48