Muet depuis l’an­nonce surprise de sa retraite anti­cipée, vrai­sem­bla­ble­ment liée à sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina, Gaël Monfils a enfin décidé de s’ex­primer via un message publié sur son compte Instagram.

Plutôt que de s’ex­pli­quer sur sa déci­sion de ne pas disputer les derniers tour­nois de sa carrière, dont Lyon et Paris, le Français a préféré prendre la défense de la mère de sa fille, à qui il était marié depuis juillet 2021.

« Au fil des années, Elina et moi avons pris beau­coup de plaisir à partager notre histoire et notre vie de famille avec vous tous. Nous avons égale­ment toujours fait part de nos diffi­cultés person­nelles. Pour moi, une série de bles­sures et de doutes qui m’ont mis au défi d’une manière inédite. Pour Elina, la destruc­tion et la souf­france qui ont déchiré son pays.

Aujourd’hui, nous nous sépa­rons. Et comme aupa­ra­vant, c’est une épreuve que nous avons décidé, ensemble, de partager avec le public. Comme le savent tous ceux qui ont déjà vécu la fin d’une rela­tion, ce n’est pas un sujet facile à aborder. Une sépa­ra­tion est un véri­table champ de mines de senti­ments confus et complexes qu’Elina et moi essayons tous deux de surmonter du mieux que nous pouvons, et nous le faisons avec le grand respect et l’amour que nous éprou­vons toujours l’un pour l’autre, et que nous éprou­ve­rons toujours.

Même si elle ne devait d’explication à personne, Elina a choisi de s’exprimer avec sincé­rité et en se montrant vulné­rable sur les raisons qui l’ont poussée à prendre cette déci­sion. Elle l’a fait du mieux qu’elle pouvait. Beaucoup ont estimé que son expli­ca­tion n’était pas assez parfaite, et Elina a désor­mais dû faire face à des critiques que j’ai trou­vées, au mieux, peu bien­veillantes, et au pire, venimeuses. »