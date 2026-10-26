Muet depuis l’an­nonce de sa retraite anti­cipée, proba­ble­ment liée à sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina, Gaël Monfils, qui avait seule­ment publié un post sur Instagram pour défendre cette dernière, a orga­nisé un live sur sa chaîne Twitch au cours duquel il a évoqué les raisons de cette déci­sion, alors qu’il devait au moins disputer deux tour­nois avant la fin défi­ni­tive de sa carrière, dont Lyon et Paris.

Et sans surprise, le Français a admis que la rupture avec celle qui parta­geait sa vie depuis huit ans a été le prin­cipal déclencheur.

« La sépa­ra­tion avec Elina m’a fait très mal. On est humain, on a nos propres problèmes et on ne maitrise pas force­ment ce qu’on veut. Cette sépa­ra­tion ne m’a pas laissé sans réac­tion, Pour des personnes qui ont été dans mon cas, vivre une rupture n’est pas facile et au moment ou cela se passe, je ne peux pas m’en­traîner comme je veux, je ne suis pas à mon top psycho­lo­gi­que­ment. Je ne vais pas faire semblant, je mange moins, je fais tout moins bien. Je parle avec ma famille et mes proches, et cela m’a poussé à me poser la ques­tion : ‘Est‐ce que je vais être assez fort, à l’en­traî­ne­ment, sur ma prépa­ra­tion’. C’est déjà très dur de rentrer sur le terrain pour une fin de carrière, avec des émotions qu’on ne connait pas, et quand on est en plus touché et qu’on doit se projeter, je trou­vais ça juste pas possible de jouer. »