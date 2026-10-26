Muet depuis l’annonce de sa retraite anticipée, probablement liée à sa séparation avec sa femme, Elina Svitolina, Gaël Monfils, qui avait seulement publié un post sur Instagram pour défendre cette dernière, a organisé un live sur sa chaîne Twitch au cours duquel il a évoqué les raisons de cette décision, alors qu’il devait au moins disputer deux tournois avant la fin définitive de sa carrière, dont Lyon et Paris.
Et sans surprise, le Français a admis que la rupture avec celle qui partageait sa vie depuis huit ans a été le principal déclencheur.
« La séparation avec Elina m’a fait très mal. On est humain, on a nos propres problèmes et on ne maitrise pas forcement ce qu’on veut. Cette séparation ne m’a pas laissé sans réaction, Pour des personnes qui ont été dans mon cas, vivre une rupture n’est pas facile et au moment ou cela se passe, je ne peux pas m’entraîner comme je veux, je ne suis pas à mon top psychologiquement. Je ne vais pas faire semblant, je mange moins, je fais tout moins bien. Je parle avec ma famille et mes proches, et cela m’a poussé à me poser la question : ‘Est‐ce que je vais être assez fort, à l’entraînement, sur ma préparation’. C’est déjà très dur de rentrer sur le terrain pour une fin de carrière, avec des émotions qu’on ne connait pas, et quand on est en plus touché et qu’on doit se projeter, je trouvais ça juste pas possible de jouer. »
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 18:18