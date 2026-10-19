Alors que de nombreuses circu­laient depuis la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, qui devait jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris, son épouse et mère de sa fille, Elina Svitolina, a annoncé leur divorce ce lundi matin.

Une nouvelle qui a fait réagir de nombreux obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.

No me espe­raba ver esto esta mañana.Monfils y Svitolina fina­lizan su matri­monio 💔😢La ucra­niana habla de las difi­cul­tades psicoló­gicas de procesar a nivel mental la guerra en su país y los problemas deri­vados de ello.🗣️ “Con el tiempo, he compren­dido que debía encon­trar el camino para reen­con­trarme y que no podía hacerlo dentro de nuestro matri­monio. Es la verdad más difícil que he tenido que enfrentar jamás y la cosa más difícil que he tenido que decirle jamás a la persona que amo”Era la rela­ción más popular dentro del mundo del tenis en la actualidad. — José Morón (@jmgmoron) October 19, 2026

« Je ne m’attendais pas à voir ça ce matin. Monfils et Svitolina mettent fin à leur mariage L’Ukrainienne évoque les diffi­cultés psycho­lo­giques liées à l’acceptation mentale de la guerre dans son pays et les problèmes qui en découlent. ‘Avec le temps, j’ai compris que je devais trouver le moyen de me retrouver moi‐même et que je ne pouvais pas y parvenir au sein de notre couple. C’est la vérité la plus diffi­cile à laquelle j’ai jamais dû faire face et la chose la plus diffi­cile que j’ai jamais dû dire à la personne que j’aime.’ C’était le couple le plus popu­laire du monde du tennis à l’heure actuelle. »