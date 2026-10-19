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« Gaël Monfils et Elina Svitolina formaient le couple le plus popu­laire du monde du tennis à l’heure actuelle. Je ne m’at­ten­dais pas à ça », réagit José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que de nombreuses circu­laient depuis la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, qui devait jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris, son épouse et mère de sa fille, Elina Svitolina, a annoncé leur divorce ce lundi matin.

Une nouvelle qui a fait réagir de nombreux obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X. 

« Je ne m’attendais pas à voir ça ce matin. Monfils et Svitolina mettent fin à leur mariage L’Ukrainienne évoque les diffi­cultés psycho­lo­giques liées à l’acceptation mentale de la guerre dans son pays et les problèmes qui en découlent. ‘Avec le temps, j’ai compris que je devais trouver le moyen de me retrouver moi‐même et que je ne pouvais pas y parvenir au sein de notre couple. C’est la vérité la plus diffi­cile à laquelle j’ai jamais dû faire face et la chose la plus diffi­cile que j’ai jamais dû dire à la personne que j’aime.’ C’était le couple le plus popu­laire du monde du tennis à l’heure actuelle. »

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 12:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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