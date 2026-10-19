Alors que de nombreuses circulaient depuis la retraite anticipée de Gaël Monfils, qui devait jouer les derniers tournois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris, son épouse et mère de sa fille, Elina Svitolina, a annoncé leur divorce ce lundi matin.
Une nouvelle qui a fait réagir de nombreux observateurs, parmi lesquels le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.
No me esperaba ver esto esta mañana.Monfils y Svitolina finalizan su matrimonio 💔😢La ucraniana habla de las dificultades psicológicas de procesar a nivel mental la guerra en su país y los problemas derivados de ello.🗣️ “Con el tiempo, he comprendido que debía encontrar el camino para reencontrarme y que no podía hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más difícil que he tenido que enfrentar jamás y la cosa más difícil que he tenido que decirle jamás a la persona que amo”Era la relación más popular dentro del mundo del tenis en la actualidad.— José Morón (@jmgmoron) October 19, 2026
« Je ne m’attendais pas à voir ça ce matin. Monfils et Svitolina mettent fin à leur mariage L’Ukrainienne évoque les difficultés psychologiques liées à l’acceptation mentale de la guerre dans son pays et les problèmes qui en découlent. ‘Avec le temps, j’ai compris que je devais trouver le moyen de me retrouver moi‐même et que je ne pouvais pas y parvenir au sein de notre couple. C’est la vérité la plus difficile à laquelle j’ai jamais dû faire face et la chose la plus difficile que j’ai jamais dû dire à la personne que j’aime.’ C’était le couple le plus populaire du monde du tennis à l’heure actuelle. »
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 12:26