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Gaël Monfils met les choses au clair sur son divorce avec Elina Svitolina : « Elle m’a respecté en me disant ses senti­ments, je l’ai respecté en accep­tant ce qu’elle m’a dit, et je demande aux gens de le faire aussi »

Par
Baptiste Mulatier
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Gaël Monfils avait promis de tout dire sur sa chaîne Twitch ce lundi soir et il n’a pas menti. 

Après avoir confirmé que sa retraite anti­cipée était bien liée à sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina, le Français a fait une nouvelle mise au point sur son divorce la mère de sa fille. Un extrait relayé par L’Equipe :

« On n’est plus un couple mais on est vrai­ment une famille, ce n’est plus ma femme mais c’est la mère de ma fille. J’ai partagé huit ans de ma vie avec Elina, elle m’a telle­ment aidé, à conti­nuer à jouer au tennis, j’au­rais pu arrêter bien avant, et ça les gens oublient. Il faut la laisser tran­quille, on a le droit de faire ce qu’on veut. On est un couple public, on se sépare, avec respect, on a un enfant. On ne l’a pas annoncé sur le coup, ça fait un moment déjà que l’on est plus ensemble, les gens on pu croire que c’était sur le coup. Malheureusement dans la vie il y a des choses inex­pli­quées, des démons qu’on ne peut pas combattre, mais on peut respecter l’autre. Elle m’a respecté en me disant ses senti­ments, je l’ai respecté en accep­tant ce qu’elle m’a dit, et je demande aux gens de le faire aussi. Elle a ses propres raisons. Oui ça m’a fait mal, ça m’a peut‐être poussé à prendre une déci­sion qui est chiante pour beau­coup de gens, moi le premier, mais il n’y a pas d’animosité. »

A noter enfin que s’il ne rejouera plus sur le circuit profes­sionnel, le Parisien de 40 ans sera célébré sur le court central de La Défense Arena le 3 novembre prochain à l’occasion du Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre).

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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