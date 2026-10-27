Gaël Monfils avait promis de tout dire sur sa chaîne Twitch ce lundi soir et il n’a pas menti.

Après avoir confirmé que sa retraite anti­cipée était bien liée à sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina, le Français a fait une nouvelle mise au point sur son divorce la mère de sa fille. Un extrait relayé par L’Equipe :

« On n’est plus un couple mais on est vrai­ment une famille, ce n’est plus ma femme mais c’est la mère de ma fille. J’ai partagé huit ans de ma vie avec Elina, elle m’a telle­ment aidé, à conti­nuer à jouer au tennis, j’au­rais pu arrêter bien avant, et ça les gens oublient. Il faut la laisser tran­quille, on a le droit de faire ce qu’on veut. On est un couple public, on se sépare, avec respect, on a un enfant. On ne l’a pas annoncé sur le coup, ça fait un moment déjà que l’on est plus ensemble, les gens on pu croire que c’était sur le coup. Malheureusement dans la vie il y a des choses inex­pli­quées, des démons qu’on ne peut pas combattre, mais on peut respecter l’autre. Elle m’a respecté en me disant ses senti­ments, je l’ai respecté en accep­tant ce qu’elle m’a dit, et je demande aux gens de le faire aussi. Elle a ses propres raisons. Oui ça m’a fait mal, ça m’a peut‐être poussé à prendre une déci­sion qui est chiante pour beau­coup de gens, moi le premier, mais il n’y a pas d’animosité. »

A noter enfin que s’il ne rejouera plus sur le circuit profes­sionnel, le Parisien de 40 ans sera célébré sur le court central de La Défense Arena le 3 novembre prochain à l’occasion du Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre).