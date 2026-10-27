Gaël Monfils avait promis de tout dire sur sa chaîne Twitch ce lundi soir et il n’a pas menti.
Après avoir confirmé que sa retraite anticipée était bien liée à sa séparation avec sa femme, Elina Svitolina, le Français a fait une nouvelle mise au point sur son divorce la mère de sa fille. Un extrait relayé par L’Equipe :
« On n’est plus un couple mais on est vraiment une famille, ce n’est plus ma femme mais c’est la mère de ma fille. J’ai partagé huit ans de ma vie avec Elina, elle m’a tellement aidé, à continuer à jouer au tennis, j’aurais pu arrêter bien avant, et ça les gens oublient. Il faut la laisser tranquille, on a le droit de faire ce qu’on veut. On est un couple public, on se sépare, avec respect, on a un enfant. On ne l’a pas annoncé sur le coup, ça fait un moment déjà que l’on est plus ensemble, les gens on pu croire que c’était sur le coup. Malheureusement dans la vie il y a des choses inexpliquées, des démons qu’on ne peut pas combattre, mais on peut respecter l’autre. Elle m’a respecté en me disant ses sentiments, je l’ai respecté en acceptant ce qu’elle m’a dit, et je demande aux gens de le faire aussi. Elle a ses propres raisons. Oui ça m’a fait mal, ça m’a peut‐être poussé à prendre une décision qui est chiante pour beaucoup de gens, moi le premier, mais il n’y a pas d’animosité. »
A noter enfin que s’il ne rejouera plus sur le circuit professionnel, le Parisien de 40 ans sera célébré sur le court central de La Défense Arena le 3 novembre prochain à l’occasion du Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre).
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 08:01