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Gaël Monfils sur les raisons de sa retraite anti­cipée : « La sépa­ra­tion avec Elina Svitolina m’a fait très mal. Je trou­vais ça juste pas possible de jouer »

Par
Thomas S
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Muet depuis l’an­nonce de sa retraite anti­cipée, proba­ble­ment liée à sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina, Gaël Monfils, qui avait seule­ment publié un post sur Instagram pour défendre cette dernière, a orga­nisé un live sur sa chaîne Twitch au cours duquel il a évoqué les raisons de cette déci­sion, alors qu’il devait au moins disputer deux tour­nois avant la fin défi­ni­tive de sa carrière, dont Lyon et Paris.

Et sans surprise, le Français a admis que la rupture avec celle qui parta­geait sa vie depuis huit ans a été le prin­cipal déclencheur.

« La sépa­ra­tion avec Elina m’a fait très mal. On est humain, on a nos propres problèmes et on ne maitrise pas force­ment ce qu’on veut. Cette sépa­ra­tion ne m’a pas laissé sans réac­tion, Pour des personnes qui ont été dans mon cas, vivre une rupture n’est pas facile et au moment ou cela se passe, je ne peux pas m’en­traîner comme je veux, je ne suis pas à mon top psycho­lo­gi­que­ment. Je ne vais pas faire semblant, je mange moins, je fais tout moins bien. Je parle avec ma famille et mes proches, et cela m’a poussé à me poser la ques­tion : ‘Est‐ce que je vais être assez fort, à l’en­traî­ne­ment, sur ma prépa­ra­tion’. C’est déjà très dur de rentrer sur le terrain pour une fin de carrière, avec des émotions qu’on ne connait pas, et quand on est en plus touché et qu’on doit se projeter, je trou­vais ça juste pas possible de jouer. »

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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