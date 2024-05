Lors d’une inter­view accordée au Guardian, Gaël Monfils a évoqué son profes­sion­na­lisme et sa disci­pline en répon­dant à ses détracteurs.

« Certaines personnes essaient de nous comparer, Elina et moi. Ma femme a l’air super profes­sion­nelle d’une certaine manière et moi l’in­verse. Mais ce n’est pas vrai­ment le cas, car j’ai une éthique de travail. Je travaille. C’est drôle, mais en fin de compte, cela ne me fait pas de mal. La seule chose que je veux, c’est que les gens n’ou­blient jamais que pour réussir ou quoi que ce soit d’autre, il ne faut pas écouter les autres », a déclaré le Français, revenu dans le top 40 (il est actuel­le­ment 38e) à 37 ans.