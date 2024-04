Récemment inter­rogée par le quoti­dien espa­gnol El Pais après l’an­nonce de sa retraite, Garbine Mugurua, après avoir révélé le plus gros regret de sa carrière, a briè­ve­ment évoqué Rafael Nadal et ses incroyables réalisations.

« J’ai été moi‐même. Aurais‐je pu être plus cohé­rente ? Parfaitement. L’exemple de Nadal ? Incomparable, ne citez même pas son nom à côté du mien parce qu’il n’est pas normal ; il est normal d’avoir des hauts et des bas, de gagner, de perdre. Ce modèle est impos­sible, les autres sont normaux. Il n’y a que lui et deux autres peuvent faire ce qu’il a fait. »