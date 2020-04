Andrea Gaudenzi, patron de l’ATP, n’a pas tardé de réagir à l’idée de Roger Federer de fusionner l’ATP et la WTA. Le boss du circuit masculin a publié un communiqué comme le rapporte The Tennis Podcast : « Notre sport a une grande opportunité si nous pouvons nous réunir dans un esprit de collaboration et d’unité. La récente coopération entre les instances dirigeantes n’a fait que renforcer ma conviction qu’un sport unifié est le moyen le plus sûr de maximiser notre potentiel et d’offrir une expérience optimale aux fans sur place, à la télévision et en ligne. Je me réjouis donc du point de vue de nos joueurs. Le tennis a toujours montré la voie lorsqu’il s’agit de réunir hommes et femmes sur les plus grandes scènes, c’est l’un de nos points forts et il nous distingue de nombreux autres sports. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration et nos discussions avec la WTA et les autres parties prenantes dans tous les aspects de notre activité. »

