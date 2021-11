Le boss de l’ATP, Andrea Gaudenzi, joue son rôle à fond, aux côtés de la WTA, depuis la dispa­ri­tion de Peng Shuai. Une belle preuve de soli­da­rité, fina­le­ment logique, car comme il l’ex­plique dans un nouveau commu­niqué, l’af­faire dépasse le cadre du tennis.

« Les derniers déve­lop­pe­ments dans l’af­faire Peng Shuai sont profon­dé­ment désta­bi­li­sants. Ce problème est plus grand que le tennis, comme le montre le défer­le­ment de messages d’in­quié­tude venant de notre sport et au‐delà. Sa sécu­rité est notre préoc­cu­pa­tion la plus immé­diate et la situa­tion doit être clari­fiée à cet égard. Nous avons besoin d’une commu­ni­ca­tion directe et véri­fiable avec elle, c’est vital », a réclamé le diri­geant italien.