Sur la tournée, les joueurs et joueuses peuvent compter sur un soutien inconditionnel des fans. Avoir une relation privilégiée avec les têtes d’affiche de la WTA et de l’ATP est un rêve pour certains. Cette situation n’a malheureusement pas échappé à des personnes malveillantes, qui usent de stratagèmes sur la Toile pour escroquer les plus naïfs.
Face à ce fléau, la quatrième joueuse mondiale a pris la parole sur son compte Twitter pour faire de la prévention.
and while we are here, I will never ask people to send me money. I have been told there are a lot of accounts scamming people pretending to be me. I am not on Telegram or would communicate with people on whatsapp. Please DO NOT send money to “me” because I promise it’s not me.— Coco Gauff (@CocoGauff) September 14, 2026
« Je ne demanderai jamais à personne de m’envoyer de l’argent. On m’a signalé qu’il existait de nombreux comptes frauduleux qui se faisaient passer pour moi. Je ne suis pas sur Telegram et je ne communiquerais jamais avec qui que ce soit sur WhatsApp. S’il vous plaît, n’envoyez pas d’argent à « moi », car je vous assure que ce n’est pas moi ».
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 10:20