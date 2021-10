Après sa victoire sur Caroline Garcia au deuxième tour d’Indian Wells (6–3, 6–7, 6–1), Cori Gauff a été inter­rogée sur l’in­fluence de Roger Federer. Et d’après ses dires, l’Américaine est une vraie admiratrice.

« Il est proba­ble­ment l’un des joueurs les plus influents de l’his­toire. Nous savons tous que Roger est le meilleur sur et en dehors du court, la façon dont il a influencé le jeu, la façon dont il a agi, la façon dont il a répondu et traité avec les médias, la façon dont il vous a appris à vous comporter dans n’im­porte quelle situa­tion. J’essaie d’apprendre de lui et de l’imiter. C’est un type formi­dable, j’ai eu l’oc­ca­sion de lui parler plusieurs fois et il a toujours été un soutien pour moi. Honnêtement, je n’ai pas assez de mots pour définir Roger, je pense que personne ne peut dire du mal de lui. Il est l’un des meilleurs athlètes, joueurs et personnes que j’ai jamais rencon­trés », a déclaré une Cori Gauff tota­le­ment sous le charme du Suisse.