Gauff : « Que ferait Carlos Alcaraz ? »

Sur le circuit depuis plusieurs années, déjà numéro 1 en double et 12e en simple, Coco Gauff a expliqué à quel point Carlos Alcaraz l’ins­pi­rait. Il faut dire que les deux phéno­mènes rencontrent les mêmes difficultés.

« A Roland‐Garros, je me suis litté­ra­le­ment dit : « Que ferait Carlos ? Je vais juste y aller à fond, aller cher­cher mes coups et prendre ces déci­sions.’ Je pense que Carlos fait un excellent travail en l’adop­tant. Je me sens donc mal pour Montréal (défaite de Carlos au 1er tour contre Paul), mais je suis sûr qu’il va se reprendre parce qu’il a de la gran­deur en lui. C’est indé­niable. Je n’en ai pas parlé person­nel­le­ment avec lui, mais en le regar­dant j’ai l’im­pres­sion qu’il a déjà compris qu’il aura la pres­sion tout au long de sa carrière et qu’il arrive à faire avec », a révélé la jeune Américaine de 18 ans, contrainte d’aban­donner à Cincinnati à cause d’une légère bles­sure à la cheville.