Gerard Piqué n’est pas rassasié.

Après avoir assas­siné la Coupe Davis en 2019 avec son projet Kosmos, l’an­cien foot­bal­leur espa­gnol a encore plein d’idées pour détruire un peu plus l’his­toire de ce sport.

Lors d’une récente prise de parole relayée par ESPN, Gerard, « le fossoyeur », veut cette fois changer les règles pour le bien du fan et du spec­ta­teur. Un grand seigneur.

« La ITF no quiere cambiar nada. ¿Por qué sacas dos veces en el tenis ? Son 30 segundos más de una persona picando la pelota. La gente no quiere ver eso. Tampoco desea ver un juego de cinco minutos con deuce‐ventaja‐deuce‐ventaja. Habría que poner un punto de oro en 40–40 ».



🗣️… pic.twitter.com/YPYnypg9lQ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 27, 2025

« L’ITF ne veut rien changer. Pourquoi sert‐on deux fois au tennis ? Cela repré­sente 30 secondes supplé­men­taires pendant lesquelles une personne fait rebondir la balle. Les gens ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas non plus voir un jeu de cinq minutes à égalité‐égalité‐avantage. Il devrait y avoir un point en or à 40–40. »