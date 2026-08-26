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Gilles Simon décroche un gros poste à la FFT : « D’autres anciens cham­pions fran­çais pour­ront égale­ment venir l’épauler dans le cadre de ce nouveau rôle »

Par
Baptiste Mulatier
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La Fédération Française de Tennis (FFT) se réorganise. 

Gilles Simon, qui a notam­ment conseillé Daniil Medvedev depuis sa retraite en 2022, a été nommé direc­teur de la Haute Performance du tennis fran­çais, un poste jusque‐là occupé par Ivan Ljubicic. 

Le Croate, ancien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, devient lui conseiller spécial du président Gilles Moretton, « avec des missions portant sur les enjeux inter­na­tio­naux, les rela­tions avec les joueurs et joueuses des circuits profes­sion­nels, notam­ment dans le cadre du Grand Slam Player Council récem­ment annoncé, ainsi que sur le haut niveau français. »

« D’autres anciens cham­pions fran­çais pour­ront égale­ment venir épauler Gilles Simon dans le cadre de ce nouveau rôle », précise la FFT dans son communiqué. 

Publié le mercredi 26 août 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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