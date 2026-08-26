La Fédération Française de Tennis (FFT) se réorganise.
Gilles Simon, qui a notamment conseillé Daniil Medvedev depuis sa retraite en 2022, a été nommé directeur de la Haute Performance du tennis français, un poste jusque‐là occupé par Ivan Ljubicic.
Le Croate, ancien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, devient lui conseiller spécial du président Gilles Moretton, « avec des missions portant sur les enjeux internationaux, les relations avec les joueurs et joueuses des circuits professionnels, notamment dans le cadre du Grand Slam Player Council récemment annoncé, ainsi que sur le haut niveau français. »
Dans le cadre d’une organisation collective renforcée, Gilles Simon rejoindra prochainement la FFT en tant que Directeur de la Haute Performance, avec une mission tournée vers le terrain et l’accompagnement des joueurs et joueuses à fort potentiel. Plus d’infos ici ⬇️…— FFT (@FFTennis) August 26, 2026
« D’autres anciens champions français pourront également venir épauler Gilles Simon dans le cadre de ce nouveau rôle », précise la FFT dans son communiqué.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 16:55