La Fédération Française de Tennis (FFT) se réorganise.

Gilles Simon, qui a notam­ment conseillé Daniil Medvedev depuis sa retraite en 2022, a été nommé direc­teur de la Haute Performance du tennis fran­çais, un poste jusque‐là occupé par Ivan Ljubicic.

Le Croate, ancien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, devient lui conseiller spécial du président Gilles Moretton, « avec des missions portant sur les enjeux inter­na­tio­naux, les rela­tions avec les joueurs et joueuses des circuits profes­sion­nels, notam­ment dans le cadre du Grand Slam Player Council récem­ment annoncé, ainsi que sur le haut niveau français. »

Dans le cadre d’une orga­ni­sa­tion collec­tive renforcée, Gilles Simon rejoindra prochai­ne­ment la FFT en tant que Directeur de la Haute Performance, avec une mission tournée vers le terrain et l’accompagnement des joueurs et joueuses à fort poten­tiel. Plus d’infos ici ⬇️… — FFT (@FFTennis) August 26, 2026

« D’autres anciens cham­pions fran­çais pour­ront égale­ment venir épauler Gilles Simon dans le cadre de ce nouveau rôle », précise la FFT dans son communiqué.