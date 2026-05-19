Directeur de Roland‐Garros entre 2016 et 2021, Guy Forget était l’invité ce dimanche de l’émission, « Bartoli Time », sur RMC Sport où il a été invité à s’exprimer sur le forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, blessé au poignet.
Et l’ancien 4e joueur mondial, qui a été confronté au forfait de Rafael Nadal il y a quelques années, a tenu à relativiser, expliquant que le tournoi parisien était en réalité plus grand que les joueurs.
« Je me souviens d’une année où Rafa a déclaré forfait pendant le tournoi (avant le 3e tour, en 2016), et j’étais allé le voir dans les petites cabines du service médicale avec Toni, son staff et son médecin, où il m’a annoncé qu’il n’allait pas pouvoir entrer sur le terrain, il était au bord des larmes, c’était émouvant à voir parce qu’on sait à quel point il aime le tournoi. C’est toujours un coup dur parce qu’au‐delà du directeur du tournoi, il y a des fans, des gens qui ont acheté leur billet pour venir voir Rafa. On aime avoir tous les meilleurs joueurs en forme au bon moment. Maintenant, ce que j’ai envie de dire et cela ne va pas faire plaisir à certains joueurs, à l’ATP ou la WTA, mais les tournois du Grand Chelem, en particulier Roland‐Garros, sont plus grands que n’importe quel joueur. C’est‐à‐dire que, un petit peu comme le Tour de France ou le Louvre, les gens viennent du monde entier pour voir ce tournoi, qui est extraordinaire. Quand il y a malheureusement un forfait, il y a d’autres joueurs, d’autres joueuses qui vont assurer le spectacle, véhiculer des émotions. Et on a énormément de chance d’avoir en France un évènement de cette envergure. »
Publié le mardi 19 mai 2026 à 15:31