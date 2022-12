Au micro d’Eurosport Allemagne, Tommy Haas a parlé des ambi­tions de Novak Djokovic et de la retraite de Roger Federer avant de lancer un pari sur un ultime retour de Serena Williams.

« Serena a eu une carrière incroyable, longue et forte. Mais j’ai le senti­ment qu’elle va revenir et dire : ‘Je vais jouer une dernière fois’. Elle a été si proche de rejouer vrai­ment bien et d’aller loin, alors je pense qu’au fond d’elle‐même, cela l’en­nuie vrai­ment. Elle doit vrai­ment se demander si elle veut rées­sayer. Je peux me tromper car je ne suis pas aussi proche d’elle », a émis l’an­cien numéro 2 mondial.