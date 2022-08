Considérée comme une future star de sa disci­pline à 17 ans, l’Américaine Hailey Baptiste a depuis été confrontée aux bles­sures à répé­ti­tion et à la diffi­culté de revenir au plus haut niveau.

Dans une récente inter­view accordée au Washington Post, celle qui est désor­mais âgée de 20 ans est revenue sur la complexité de gagner sa vie et de s’épa­nouir dans un sport comme le tennis.

« Cela a été un parcours frus­trant pour moi, c’est le moins que l’on puisse dire. Quand on rêve d’être une joueuse de tennis profes­sion­nelle à 9 ans, on ne tient jamais compte des aspects diffi­ciles de ce parcours. Vous supposez simple­ment que tout se passera pour vous comme pour Serena Williams ou Rafael Nadal. Mais être profes­sionnel est vrai­ment diffi­cile, et chaque jour repré­sente un nouveau défi. Ne vous méprenez pas. Je suis bénie d’être une joueuse de tennis profes­sion­nelle, mais il est impos­sible de ne pas regarder les autres sports et de ne pas penser à ce que serait la vie d’une joueuse du top 150. J’ai choisi ce sport et je comprends qu’il faut gagner pour gagner de l’argent, alors ne pensez pas que je cherche la sympa­thie. Je vous dis simple­ment la réalité de ce sport. »