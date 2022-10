Patrick Mouratoglou est un hyper­actif du coaching.

Alors que sa joueuse, Simona Halep, a été opérée du nez le 13 septembre dernier et qu’elle ne reviendra proba­ble­ment pas sur les courts avant l’année 2023, l’en­traî­neur trico­lore a annoncé un début de colla­bo­ra­tion avec le Danois Holger Rune jusqu’à la fin de la saison en cours.

« Le jour où j’ai rencontré Holger à la Mouratoglou académie, il n’avait que 13 ans, et nous avons rapi­de­ment formé un lien spécial. Alors que Simona Halep prend le temps de se remettre et est loin du jeu, elle m’a encou­ragé à cher­cher une nouvelle colla­bo­ra­tion. Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’an­noncer que je vais offi­ciel­le­ment rejoindre l’équipe d’Holger Rune. Ensemble, nous parti­ci­pe­rons à 4 tour­nois et nous prépa­re­rons la saison hiver­nale pour 2023. Je suis vrai­ment excité de commencer à travailler avec Holger. Il a une super équipe avec sa mère et Lars (Christensen, ndlr) avec qui il est depuis qu’il a commencé à jouer. Ces genres de rela­tions sont rares et précieuses. Je suis honoré d’en faire partie et mon but est de les assister afin d’aider Holger à atteindre ses objec­tifs. Stockholm nous voilà. »

Âgé de 19 ans et actuel­le­ment classé à la 27e place mondiale, le Danois a toujours pour objectif de devenir un jour numéro un mondial, objectif qu’il s’est fixé depuis qu’il est tout petit.