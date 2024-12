« Je suis assise et j’essaie de comprendre mais c’est vrai­ment impos­sible pour moi. Pourquoi y a‑t‐il une si grande diffé­rence de trai­te­ment et de juge­ment ? », lâchait récem­ment Simona Halep dans un post Instagram en appre­nant la suspen­sion d’un mois seule­ment d’Iga Swiatek.

Testée posi­tive en septembre 2022, la Roumaine avait elle été suspendue provi­soi­re­ment, puis offi­ciel­le­ment pour quatre ans, avant que sa suspen­sion soit ramenée à 9 mois par le Tribunal arbi­tral du sport (TAS). Lors d’une inter­view accordée au Guardian, l’ex‐numéro 1 mondiale a encore dénoncé un trai­te­ment de faveur pour Swiatek et Jannik Sinner.

« Ce que je trouve injuste, c’est qu’ils ont annoncé mon cas tout de suite, et j’ai eu droit à toute l’agi­ta­tion de la presse, et pour ces deux joueurs, ils ont gardé le secret, et ils ont juste parlé de l’af­faire quand tout était réglé, donc c’est très bizarre. J’ai demandé la levée de la suspen­sion provi­soire pour pouvoir jouer. J’ai dit : ‘Si vous pensez au final que je suis coupable, vous reprenez les points, l’argent et tout le reste, mais laissez‐moi jouer’, parce que je voulais garder le rythme. J’ai demandé cela deux ou trois fois, et eux [Sinner et Swiatek] peuvent jouer. »