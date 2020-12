Nombreux(ses) sont les joueurs et les joueuses à s’inspirer de Rafael Nadal. Dans le documentaire consacré à Simon Halep, on apprend qu’elle se sert de ce conseil de l’homme aux 20 Grands Chelems : « Je me souviens qu’un jour Nadal m’a dit : « Si ça ne fait pas mal, c’est que quelque chose ne va pas » ». Cette affirmation est loin d’être étonnante quand on connaît la mentalité de Rafa.

