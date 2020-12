Il y a quelques jours, Tim Henman écartait Rafael Nadal de la course au GOAT en plaçant Novak Djokovic comme le grand favori, devant Roger Federer également. Le Britannique va même plus loin en émettant l’hypothèse que le Serbe puisse égaliser le record homme et dames de Margaret Court et ses 24 titres du Grands Chelems. Il reconnaît tout de même que la tâche s’annonce extrêmement ardue pour Novak.

« Ce n’est pas quelque chose que je mettrais totalement hors de l’équation. Il a 33 ans maintenant, alors il doit gagner deux chelems par an. C’est un sacré effort et il doit le faire pendant encore quatre ans. Je pense que c’est beaucoup demander. Mais s’il arrive à 21, 22 puis, vous savez, un autre couple de Grands Chelems ajouté en comme une cerise sur le gâteau…C’est peut-être une possibilité. C’est phénoménal », a émis Tim Henman dans des propos rapportés par Sportskeeda.