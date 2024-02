Nos confrères de Tennis Legend ont eu la chance de pouvoir inter­viewer plusieurs joueurs sur des sujets un peu plus légers lors du tournoi de Montpellier la semaine dernière.

Et après Lucas Pouille, qui a désigné son GOAT et la joueuse la plus jolie du circuit, Hugo Gaston s’est livré au même exer­cice. Et au sujet de la joueuse la plus attrayante, le Français a eu un peu mal à répondre en raison de sa connais­sance très limité du circuit WTA.

« Pour être honnête, je ne regarde pas beau­coup de tennis féminin, donc je ne peux pas t’en sortir une. chez les ancienne joueuse, il y a Azarenka, qui joue encore, mais je ne regarde pas beau­coup les circuits fémi­nins. Même si je suis en couple, on a le droit de trouver des filles belles mais honnê­te­ment, je ne regarde vrai­ment pas. »