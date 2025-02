Elle aussi suspendue (seule­ment un mois) après une conta­mi­na­tion suite à la prise d’un médi­ca­ment, Iga Swiatek a forcé­ment été inter­rogée sur la suspen­sion d’une durée de trois mois de son collègue, Jannik Sinner, après un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage.

Et au lieu de s’étendre sur le cas de l’Italien, la Polonaise a préféré insister sur la diffi­culté de traverser une telle affaire.

« Honnêtement, ça ne sert à rien de trop y réflé­chir. Je n’y ai pas beau­coup réfléchi. Chaque cas est diffé­rent. Chaque histoire est diffé­rente, c’est sûr. A cause de la situa­tion de Jannik ou de moi‐même, nous sommes en quelque sorte des célé­brités (sourire), en plus de jouer au tennis. Tout le monde pense au tennis sous des angles diffé­rents. Mais j’es­saie simple­ment de m’en tenir aux faits et de lire les docu­ments. J’ai confiance que le processus s’est fina­le­ment déroulé de manière équi­table. C’est la seule chose que je fais parce que j’es­saie de ne pas juger. Je sais que pour Jannik, je ne sais pas parce que je ne lui ai pas parlé, mais je suppose que cela a dû être une période diffi­cile, un processus diffi­cile. J’ai déjà vécu quelque chose de simi­laire. Mais oui, je ne souhaite à aucun joueur de vivre cela. J’espère qu’il s’en remettra bientôt et qu’il pourra reprendre le tennis », a déclaré Swiatek en confé­rence de presse avant le début du tournoi de Dubaï.