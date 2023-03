C’est la grosse infor­ma­tion de ce début de saison concer­nant le marché des équipementiers.

Iga Swiatek, chez Asics depuis ses débuts chez les profes­sion­nels, a décidé de s’en­gager avec la marque suisse ON, entre­prise dans laquelle Roger Federer a investi en 2019. Et forcé­ment, l’an­cien joueur suisse n’est pas étranger à la signa­ture de la numéro une mondiale.

« Pour ma part, je pense que le simple fait que Roger soit impliqué dans ce type d’en­tre­prise est tout simple­ment une bonne recom­man­da­tion pour les joueurs de tennis. Je pense aussi qu’il a eu beau­coup d’in­fluence sur l’en­tre­prise, c’est pour ça qu’ils veulent aller plus loin et qu’ils veulent signer des joueurs. Je suis très heureuse que nous puis­sions rendre cela possible car je sens que nous parta­geons les mêmes valeurs. Ils ont une sorte d’ap­proche person­nelle envers les joueurs. J’ai l’im­pres­sion d’être d’abord traitée comme une personne, pas comme une machine à gagner. C’est un senti­ment agréable d’avoir ce genre de soutien. Je suis très heureux de commencer ce nouveau chapitre. », a déclaré la Polonaise en confé­rence de presse à Miami avant d’an­noncer fina­le­ment son forfait pour le tournoi flori­dien.