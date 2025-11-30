Si Iga Swiatek n’a pas remporté Roland‐Garros cette saison alors qu’elle restait sur trois titres d’af­filée, elle s’est bien consolée en décro­chant son premier sacre sur le mythique gazon de Wimbledon. Un titre inat­tendu sur lequel la Polonaise s’est confiée dans une récente inter­view accordée au Guardian.

Désormais membre hono­raire du fameux All England Club, la 2e joueuse mondiale est prévenue en cas d’oubli son fameux badge.

« Je me demande ce que ça fait d’être membre. Je revien­drai, c’est sûr. J’adorerais. Mais je ne sais pas comment ça marche. J’ai entendu dire qu’une fois, Roger Federer n’avait pas été auto­risé à entrer parce qu’il n’avait pas le badge adéquat ou quelque chose comme ça, donc je vais devoir me préparer. »