Si Iga Swiatek n’a pas remporté Roland‐Garros cette saison alors qu’elle restait sur trois titres d’affilée, elle s’est bien consolée en décrochant son premier sacre sur le mythique gazon de Wimbledon. Un titre inattendu sur lequel la Polonaise s’est confiée dans une récente interview accordée au Guardian.
Désormais membre honoraire du fameux All England Club, la 2e joueuse mondiale est prévenue en cas d’oubli son fameux badge.
« Je me demande ce que ça fait d’être membre. Je reviendrai, c’est sûr. J’adorerais. Mais je ne sais pas comment ça marche. J’ai entendu dire qu’une fois, Roger Federer n’avait pas été autorisé à entrer parce qu’il n’avait pas le badge adéquat ou quelque chose comme ça, donc je vais devoir me préparer. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 15:20