Du haut de ses 23 ans, Iga Swiatek est déjà une grande cham­pionne, mais elle semble avoir un vrai problème d’identité.

La jeune Polonaise a beau être numéro un mondiale et dominer le tennis féminin, elle semble avoir un grand manque de confiance en elle, qui s’est traduit par des larmes en inter­view, après sa défaite en demi‐finale des Jeux Olympiques.

Récemment, dans une inter­view pour le média Polonais WP SportoweFakty, Swiatek a expliqué comment elle gérait son statut de meilleure joueuse mondiale, en s’op­po­sant à Carlos Alcaraz.

« Carlos a une person­na­lité complè­te­ment diffé­rente de la mienne, il voyage avec beau­coup de gens pour parti­ciper à des tour­nois, profite de la vie, s’amuse et célèbre les succès d’une manière complè­te­ment diffé­rente. Pour moi, il est plus impor­tant d’avoir la paix autour de moi, de m’oc­cuper de plai­sirs simples et de passer du temps avec mes proches. Je suis intro­vertie, et si j’en faisais plus, je me senti­rais très fatiguée. »