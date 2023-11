À Paris‐Bercy au début du mois de novembre, Gaël Monfils faisait part de ses inquié­tudes au sujet de sa vie de famille. « Ce qui est atypique, c’est qu’on est deux à voyager, deux à faire des sacri­fices, deux à être ‘égoïstes’ et c’est la règle numéro une à ne pas être quand on est parents… Comment va‐t‐on arriver, tous les trois, à trouver la bonne dyna­mique, sans que l’un d’entre nous soit délaissé ? », se deman­dait le Français de 37 ans, papa d’une petite fille depuis un peu plus d’un an.

Monfils et sa femme, Elina Svitolina, commencent à orga­niser leur calen­drier pour 2024. Ils ont d’ores et déjà décidé de parti­ciper au même premier tournoi de la saison, à Auckland du 1er au 7 janvier.

Elina Svitolina & Gael Monfils will play the ASB Classic in Auckland starting January 1st.



Très perfor­mants en deuxième partie de saison, les deux joueurs nour­rissent de grandes ambi­tions pour l’année prochaine.